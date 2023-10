Un Palabra Oportuna No. 2823

Un espacio para caminar con Jesús

*Oración de la mañana*

Domingo 15 de octubre de 2023

Por: *Herlinda Gamboa*

Narra: *Julitze Maryurel*

Cafecito de la esperanza en domingo con Santa Teresa de Jesús.

*Vuestra soy, para Vos nací*

Señor Jesús, domingo de fiesta grande con Santa Teresa de Jesús, venimos a la boda, has salido a los caminos como pregonero invitando a todos.

Para los que te rodean no hay experiencia más gozosa que ser invitados a una boda y compartir juntos un banquete. Te encanta recordar que ese es el proyecto del Padre. Qué imagen tan gozosa, quieres despertar en nosotros el deseo de Dios: invitándonos a una experiencia de libertad y de fiesta, que nos aguarda en el horizonte.

No te cansas de decir que el Reino es fiesta, amor, una boda, que el Padre prepara para todos los que ama. Es tan amigo de dar, en Él no existe la escasez, ni tiene cabida la tristeza; la alegría y la vida son desbordantes. Nunca se cansa de amar, invitas a una plenitud de vida. Oramos con Santa Teresa: “Vuestra soy, para Vos nací. Mi Amado es para mí y yo soy para mi Amado”. Los convidados no hicieron caso, el amor no correspondido. «Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, invítenlos a la boda”.

Hablas de un Padre que, a pesar de todo, no se desalienta y sigue llamando a una fiesta de libertad. Quiere ver la sala llena. No puede dejar al mundo sin la gratuidad, ternura, misericordia que inundan su corazón. Ningún fracaso o infidelidad le cierra las entrañas. Su amor, siempre creativo, nos convoca de nuevo. ¿Quién seguirá anunciando esta fiesta? La Iglesia está llamada a hacerlo, con fe y alegría.

Te pedimos el espíritu de Teresa: “Tengo gran envidia a los que tienen libertad para dar voces, publicando quién es este gran Dios”. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos