Un Tigre es el jugador de la sexta semana: Alexi Amarista

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tiene a un nuevo jugador de la semana que va del 22 al 28 de noviembre. Se trata de Alexi Amarista de los Tigres de Aragua.

Sus números reseñados por la LVBP dan cuenta de su actividad extraordinaria durante la semana que cerró el domingo 28 de noviembre.

Bateó para .444/.464/.741, con 6 anotadas, 6 remolcadas y 1.205 de OPS. sumó cuatro extra bases, pisó 20 veces el home y ayudó a su equipo Tigres de Aragua a sacar sonadas victorias.

El tolero zurdo no estuvo fino en el inicio de la temporada, y sus números estuvieron muy bajos lo que preocupó a su divisa. Sin embargo, durante la última semana se ha destapado al punto de ser clave en su club.

Durante sus primeros ocho partidos se fue de 33-7 y 212 AVE. Ahora, durante la última semana de noviembre mejoró y alcanzó .364 (88-32).

¡Jugador y Tigrero de la semana! 🤩😎



Alexi Amarista fue catalogado como el ‘Jugador de la Semana’ por la @lvbp_oficial en este sexto tramo de la campaña tras su gran aporte ofensivo 🔥



✅ Primera vez en su carrera que logra este reconocimiento#ArribaTigres🐯#TigresEsAragua pic.twitter.com/MsesoYnv9X — Tigres de Aragua (@TigresOficiales) November 29, 2021

No obstante, la votación no favoreció abiertamente a Amarista que no pudo superar el 28% de los votos, pero le bastó para ganar.

Después de Amarista quedaron: Henry Alejandro Rodríguez (24%) de Tigres de Aragua, Alberth Martínez (20%) de los Navegantes del Magallanes.

En el caso de Martínez, igualó a Amarista con 20 bases alcanzadas y fue el mejor de la liga con tres jonrones y nueve remolcadas. Mientras que sus promedios fueron .308/.308/.769, con un doble, un triple y 1.077 de OPS. No recibió boletos, se ponchó en tres ocasiones y fue atrapado una vez en intento de robo, en seis cotejos.

Amarista se lleva la distinción por primera ocasión en su carrera de 15 años en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).