Una de cada 4 mujeres venezolanas no cuenta con productos de higiene menstrual

Una de cada 4 mujeres venezolanas no tiene acceso a productos de higiene menstrual, así lo reveló la reciente investigación de la alianza de organizaciones “Con Ellas”.

Mediante una encuesta realizada por las seis organizaciones que agrupan la alianza se documentó sobre las complejidades que atraviesan las mujeres y niñas venezolanas. Y se encontró que el 25% de las encuestadas no cuentan nunca o solo algunas veces con toallas desechables sanitarias en su hogar; además, que 3 de cada 5 mujeres no cuentan nunca o solo algunas veces cuando se refiere a toallas sanitarias reusables (tampones o copas menstruales).

La Alianza mediante una nota de prensa sobre el informe citan referencias del Fondo de Población de Naciones Unidas, que dice que cuando las mujeres no cuentan con artículos para su higiene menstrual, las mismas pierden días de colegio o trabajo, afectando su educación y profesión.

Para conocer más al respecto, la coordinadora de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria, Natasha Saturno, conversó en De Primera Mano, programa de Radio Fe y Alegría Noticias, sobre los hallazgos del informe: “Ser mujer en Venezuela: diagnóstico comunitario y propuestas para la acción humanitaria”.

Alimentación deficiente

Según expuso Saturno, este no fue el único hallazgo relevante que encontraron en los resultados de una encuesta, pues 8 de cada 10 mujeres considera que la cantidad de alimentos que llevan a sus hogares es deficiente, escasa o muy escasa. También, 6 de cada 10 respondió que se gasta casi todo el presupuesto familiar en alimentos. De esta cifra, el 76 % afirmó que, al menos, una persona de su grupo familiar presenta desnutrición.

Algunas de las encuestadas manifestaron que recurren a “comprar alimentos más baratos”, inclusive dependen del abastecimiento de las cajas del CLAP, “que sabemos es una política de Estado que no cumple con los valores nutricionales necesarios para cubrir lo que una persona necesita para alimentarse adecuadamente”, dijo Saturno.

Asimismo, con la encuesta se descubrió que 3 de cada 10 encontraron obstáculos para mudarse de hogar, siendo los costos (96%) el motivo principal. Sin embargo, al entrevistar a hombres se encontraron datos totalmente contrarios. De los hombres encuestados, solo el 29 % presentó problemas económicos.

El 7 % de las encuestadas sufrió violencia de género

De acuerdo con el informe, para 2021, el 7 % de las mujeres entrevistadas fue víctima de violencia familiar.

Los tipos de violencia más prevalentes fueron: violencia psicológica, física, simbólica, económica y sexual.

“El 64% de estas violencias, en el caso de las mujeres adultas, fue cometido por las parejas o ex parejas. Lamentablemente, solo el 31% de las mujeres que refirieron ser víctimas de violencia, reportaron o denunciaron lo ocurrido. El 60% lo hizo ante una institución u oficina pública. Un 30% prefirió acudir a amigos o vecinos y el 10% a organizaciones sociales. Las principales razones para no reportar se debieron a que los actos no se consideraron graves (37%), por miedo a represalias (36%), desconfianza a las instituciones (14%) y porque los servicios para ello fueron inaccesibles para las víctimas (9%)”, expone el informe.

Estos datos más ampliamente están disponibles en el informe publicado en el portal web Hum Venezuela.