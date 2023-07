Una Palabra Oportuna 2610

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Lunes 3 de julio de 2023

Por: Antonio Pérez Esclarín

No hay educación sin educadores

Cómo duele el lamentable estado en que se encuentra la educación, especialmente la educación pública, responsabilidad de todos, pero especialmente del estado. Pobre país que maltrata así a sus educadores y que ha descuidado su deber de educar.

Cómo vamos a lograr prosperidad si estamos imposibilitando la educación, a la que todo el mundo considera columna central del progreso, la productividad y la convivencia ciudadana. No hay educación sin educadores y no va a ser posible la educación de calidad, si a los educadores se les condena a llevar una vida miserable.

Cómo duele en el alma hoy la educación, tantos niños que no pueden ir a la escuela porque no han desayunado o no tienen zapatos, tantos jóvenes que han abandonado las aulas porque no consideran la educación camino para el progreso, tantos centros educativos sucios, enmontados, destruidos, escuelas de formación de educadores vacías, cientos de miles de maestros y maestras que han abandonado la profesión porque el sueldo no les alcanza ni para pagar el pasaje.

Afortunadamente quedan otros muchos que no se rinden y se dedican en sus ratos libres a otras actividades, pues a pesar de la situación que viven, no quieren dejar de cumplir con su misión y privar a sus estudiantes del alimento del alma. Son verdaderos héroes y heroínas, expresión de las grandes reservas morales de Venezuela y raíz de la esperanza.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.