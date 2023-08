Una Palabra Oportuna 2681

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 05 de agosto de 2023

Por: Mireya Escalante

¿Tenemos algo de Herodes? (Mateo: 14,1-12)

La palabra de hoy nos relata la historia de un rey que manda a matar a un hombre, aún creyéndolo inocente, por complacer a su mujer y no quedar mal con sus invitados.

¿Puede ser que algo tan banal, sea suficiente para quitarle la vida a una persona?

Parece que sí, si se quiere preservar el poder a toda costa.

Lamentablemente cada día la prensa nos trae alguna reseña, de otro tipo de muertes, como las de los seis sindicalistas condenados a 16 años de cárcel, por protestar por sus reivindicaciones sociales.

O periodistas presos por años, sin juicio e inocentes.

O los que se han «suicidado» mientras están detenidos.

La vida parece no valer nada, frente al poder.

Ese rey, le temía a Jesús, en él veía al inocente degollado. No fue capaz de convertirse. No es el miedo el primer paso.

Es verdad, que no somos reyes, ni dictadores, con ellos la justicia, tendrá la última palabra. Pero revisemos nuestra vida en dos aspectos: ¿optamos por el poder, aunque sea pequeño, a costa de perder vida?

Y… ¿Cómo reaccionamos ante el mensaje de Jesús? ¿Con miedo?.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.