Una Palabra Oportuna 2682

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Sábado 05 de agosto de 2023

Por: Silvia Blanco

Ya nuestras vidas están dando fruto

Compartir con Jesús al final del día nos hace bien. Por eso te invito a que en este momento respires hondo para disponerte a compartir un momento profundo con Él.

¿Cómo estás al final del día? Y así como estás, escucha el Evangelio: “Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la Palabra y la entiende; ese da fruto”



Ya nuestras vidas están dando fruto. Nuestro paso por la vida de los demás muchas veces se convierte en bendición. Te invito a pensar cuántas cosas no habrían pasado si tú no estuvieras: diálogos, iniciativas, momentos, viajes, acciones… No somos imprescindibles, pero es cierto que nuestra vida ya está produciendo frutos del Reino.



Escucha en esta noche el “gracias” que te dice Jesús personalmente por contar contigo para sembrar semillas de Reino de Dios.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.