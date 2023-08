Una Palabra Oportuna 2703

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 16 de agosto de 2023

Por: Mireya Escalante



Contar con una comunidad (Mateo 28, 15-20)

En la Palabra de hoy Jesús valora la comunidad.

Hemos evidenciado que ser sus discípulos, lleva consigo algunas exigencias, y no es porque Dios lo quiera así, es que al querer amar sinceramente a ese Dios Amor, chocamos con algunos valores de la sociedad, y optar no es siempre fácil.

Aquí, es donde se le ve sentido a la comunidad.

Muchos de nosotros, pertenecimos a grupos juveniles y eso nos daba una enorme seguridad en nuestro crecimiento como cristianos.

Hoy de adultos no vivimos precisamente en comunidad. La parroquia, lamentablemente, no suele ser un espacio de comunidad para la gran mayoría, las familias tampoco. Así nos vamos aislando y nuestra fe se diluye en actos sociales, significativos, pero actos, no vida.

La comunidad es importante, como lo dice la lectura, es espacio para perdonar, para sanar, para pedir.

Pertenecer a una comunidad, donde se comparte la lectura de la Palabra y la oración nos permite crecer, percibir mucho más el amor de Dios, porque nos ama a través de los otros. Nos da una perspectiva muy diferente de la vida que resulta a veces dolorosa y agresiva.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.