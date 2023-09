Una Palabra Oportuna 2782

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 24 de septiembre de 2023

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Tu palabra me habla y me llena de Ti

Padre misericordioso, ¡Qué bueno es llamarte Padre y confiar en Ti! En esta noche dominical actualizo Tu presencia, confío en que estás allí, para mí y me dispongo a oírte.

Gracias por todo lo que implica estar cerca de Ti, gracias por el don de la creación que siempre nutre mi vida y la llena de colores. Gracias porque no te dejas ganar en generosidad. Gracias por la posibilidad de comunicarme contigo.

Hoy Tu palabra me habla y me llena de Ti. Eres grande y generoso, eres el Dios de la eterna llamada. Me llamas en distintos momentos de la vida, me tienes toda la paciencia necesaria porque me amas. Y sin embargo yo, como los del Evangelio solo te reclamo ¿por qué me pagas igual que los demás recién llegados?…a veces me pregunto, ¿quién me comprende si no Tú?

Renuevo mi compromiso contigo desde la debilidad que me desvía y desde la generosidad que me has dado. Dame Tu amor y Tu gracia, que esto me basta. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.