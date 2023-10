Una Palabra Oportuna 2796

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 01 de octubre de 2023

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Tú me esperas

Padre bueno hoy es domingo, día tuyo, por eso busco tu presencia

Te agradezco todo lo vivido en esta semana y quiero oír tu palabra para la próxima.

Hoy hago memoria de lo vivido en estos días, mis luchas, mis alegrías profundas y las paso nuevamente por el corazón, las re-cuerdo.

Gracias por todo lo que me has dado y por darme Tu aliento de vida, solo con ello me es suficiente para levantarme cada día. Te agradezco por Tu palabra de hoy que me invita a caminar, a trabajar en la viña aunque en un primer momento diga que no, por miedo o por quién sabe qué cosas. Tú me esperas y yo me movilizo hacia Ti.

Pongo en tus manos las cosas que me siguen angustiando, preocupando y quitando vida, las pongo al pie de la Cruz de Tu hijo. Dame Tu amor y Tu u gracia que eso me basta.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.