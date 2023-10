Una Palabra oportuna 2810

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 08 de octubre de 2023

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Sin Tu gracia, no puedo

Padre bueno, vengo ante Ti en esta noche de domingo. Traigo todo lo vivido en la semana con el corazón lleno de deseos para esta semana que comienza. Gracias por todo lo que me has dado, por la vida, por la compañía, por la familia que me quiere y a quien quiero. Todo eso ha sido fruto de Tu Amor por mí.

Padre bueno, en esta noche pongo mi atención en Ti y en lo que me has dicho en Tu palabra. Gracias porque cada domingo ella me desafía, Tú, a través de ella me desafías, me invitas a dar más, a darme como lo hizo Tu hijo.

Oigo Tu palabra hoy que me invita a ir a la viña que es el mundo, para producir frutos en la realidad que me rodea, que me circunda, en mi metro cuadrado. Sin Tu gracia, no puedo, ayúdame a seguir Tu Espíritu.

Quiero encomendarme en esta semana y poner a disposición de mis hermanos los dones que me has dado. Con esto, más el Amor que viene de Ti, me basta. Por Cristo nuestro Señor.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.