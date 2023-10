Una Palabra Oportuna 2812

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Lunes 09 de octubre de 2023

Por: Antonio Pérez Esclarín

En Venezuela está renaciendo la esperanza

No hay duda de que en Venezuela está renaciendo la esperanza. Las bien nutridas marchas y concentraciones con los candidatos a las elecciones primarias así lo demuestran. Algunos o algunas han debido enfrentar y superar graves obstáculos de bandas fanaticadas y violentas, dispuestas a impedir por la fuerza las concentraciones.

Uno no entiende el silencio cómplice de las autoridades y de los defensores del pueblo, que no denuncian o castigan esos actos violentos y antidemocráticos. Tampoco entiendo cómo sigue habiendo opositores que se la pasan criticando y censurando las acciones de algunos candidatos, si sus propuestas no coinciden con las de ellos. Por ello debemos prohibirnos toda opinión o palabra que cultive el desaliento y dejar de un lado a los que con sus juicios y opiniones desaniman, restan y dividen.

Basta ya de predicciones desalentadoras. Debemos ir paso a paso, alimentando la esperanza y enfrentando las dificultades reales, no las posibles. En estos momentos la tarea es movilizar a la población a que acuda a votar en las primarias, haciéndoles ver que las dificultades enfrentadas y superadas, alimentan la alegría y la esperanza. Cada barrera superada, cada intento fracasado de impedir una concentración, solo sirve para hacerla más multitudinaria y para alimentar los ánimos.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.