Una palabra Oportuna 2868

Lunes 06 de noviembre de 2023

Por: Antonio Pérez Esclarín

La fuerza del amor no se sustenta en las amenazas

Para seguir resistiendo y no dejarnos doblegar por el desaliento, la resignación o la rendición, necesitamos robustecer el amor. Amor a Venezuela, amor a los venezolanos y amor a la libertad. El amor es acción creadora, capaz de animar todo movimiento de transformación personal y social.

El amor es una fuerza vigorosa que trasciende toda violencia y opresión, por eso, donde hay amor no hay violencia, pues esta última se alimenta del odio, del deseo de venganza, mientras que el amor es el desborde de la entrega. El amor no ofende, miente o denigra, el amor anima, sana, libera, construye.

La fuerza del amor no se sustenta en las amenazas, en las armas, en los grupos violentos, su fuerza es desarmada, servicial, dadora de vida. El amor no es cobarde sino muy valiente y subversivo de todo lo que niega la vida y la libertad. El amor no es egoísta, es siempre solidario, lanza a las personas al camino de la Esperanza, a la ruta de la salvación. En estos tiempos en que impera la insensibilidad y la crueldad, es tarea del amante que resiste reforzar la vocación de entrega, teniendo siempre en el horizonte la visión de un país justo, próspero, reconciliado y libre. Después de todo solo el amor salvará a Venezuela

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.