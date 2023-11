Una Palabra Oportuna 2880

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 12 de noviembre de 2023

Por: José Francisco Aranguren. SJ



Tú sigues moviendo los corazones a la reconciliación

En esta noche dominical, Señor, vengo ante Ti con mi corazón revuelto. Veo Tu sueño sobre mí y sobre el mundo y la realidad que vivimos ¡y me parece tan distante una cosa de otra! Y ahí siento mi compromiso y Tu llamada para acercar ese YA pero AÚN NO del Reino Tuyo. Siento el compromiso de ir dando pasos, de comenzar a hacer las cosas aunque no haya condiciones. Ese es el espíritu que me mueve.

Señor, quiero agradecer Tu llamada en mi interior. Quiero agradecerte por otra semana más de vida. En este momento tenemos varias guerras en nuestro mundo y Tú sigues moviendo los corazones a la reconciliación y, aunque no te prestemos atención, sigues actuando en esa dirección.

Hoy escucho Tu palabra que me dice que las chicas previsivas no comparten su aceite con las otras como si fuera por egoísmo pero, simplemente, nadie puede hacer buenas obras por otro. Ese camino lo hemos de transitar con nuestros propios pies.

Por eso hoy quiero restablecer mi compromiso contigo, Dios de la vida, sigue contando conmigo en esta semana que apenas empieza. Dame Tu amor y Tu gracia que eso me basta. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.