Una Palabra Oportuna 2905

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 25 de noviembre de 2023

Por: Mireya Escalante

Discípulos en dos pasos. (Lucas 20, 27-40)

¡Maestro has hablado bien! Así le reconocen los Saduceos a Jesús en la Palabra de hoy, porque Él les explica que Dios, es un Dios de vivos, no de muertos!

Es un Dios de la vida, como lo entendieron sus discípulos que lo habían acompañado en su trajinar por Galilea. Y luego, cuando creían que todo estaba perdido lo supieron vivo y resucitado.

Coincidimos con los Saduceos que Jesús habla muy bien, este es un primer gran paso.

Pero ahí no podemos quedarnos. Jesús debe ser nuestro modelo, tenemos que vivir y hacer hoy cómo lo hizo Él. Por ello, tenemos que preguntarnos, si lo que hago o digo, ¿causa muerte o da vida? La clave es repasar nuestro día. Eso que hice o dije, esa decisión tomada, ¿fueron de vida?. O en medio de mi debilidad descubro que di menos amor del debido, que no tuve compasión. Que me fui de primeras a reaccionar y no me detuve a pensar en no dañar al otro.

Las respuestas a estas preguntas, sí nos hacen verdaderos seguidores, ese es el segundo paso. No quedarnos en decir lo bien que habla.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.