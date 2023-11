Una Palabra Oportuna 2913

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 29 de noviembre de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Nara Julitze Maryurel

El Espíritu Santo nos fortalece

Cafecito de la esperanza en oración por la paz

Señor Jesús, esta mañana nos regalas palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario”. Anuncias persecuciones y aseguras tu protección constante. En los momentos de prueba, persecución, acusaciones falsas, te confiamos tu causa. El Espíritu Santo nos fortalece para afrontar cada situación. “Con la perseverancia salvaremos nuestras almas”. Perseverar es tener fortaleza suficiente para padecer con alegría las contradicciones. La perseverancia máxima y la libertad que otorga el amor se da en la Cruz, en ella nos salvas. La promesa es eterna, plena, la fuerza del amor da a cada uno la paciente y gozosa aceptación de tu voluntad cuando es contraria a la nuestra. Te confío mi vida con todo el amor que me has enseñado a profesar. Dame Tu sabiduría para conocer y amar Tu voluntad, la desbordante energía de la perseverancia que nos lleva a comprender la ciencia de la Cruz que va más allá del dolor, que es esencialmente amor. Quien comprende y asume esta verdad salvadora es nuestra Madre del Cielo, le pedimos nos ayude a vivirla. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.