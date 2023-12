Una Palabra Oportuna 2927

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 06 de diciembre de 2023

Por: Mireya Escalante

Construyendo el Reino

(Mateo 15, 29-37)

Todos mencionamos el Reino pero nos cuesta mucho ponerle los cómo, para hacerlo realidad. La Palabra de hoy nos da dos claves: ponernos a sus pies y ser austeros.

Habían unos que llevaban muchos enfermos, que Jesús fue curando. ¿Dónde nos situamos nosotros? Tal vez, ¿en aquellos que conducen a otros a los pies del Señor? O somos de los enfermos: estamos tullidos, porque la comodidad o la desesperanza nos impide caminar. O ciegos, porque nuestros ojos están cerrados por el consumismo y no vemos la belleza de lo simple. O más bien, sordomudos, porque al no oír su Palabra, somos incapaces de comunicarla. Si nos tendemos a sus pies, nos curamos, podemos vivir mejor.

O somos sus discípulos, que esperaban que todos se fueran para comer lo que tenían, pero Jesús les hace ver su compasión. Muchos son los que sienten necesidad y yo ¡tengo algo! Si solamente me decidiera a no consumirlo todo, si no más bien dar un poco a ese que más lo necesita, se produce el milagro, basta una decisión de austeridad, de conformarnos con menos, cuando surge el Reino, donde todos pueden comer algo.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.