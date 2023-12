Una Palabra Oportuna 2940

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Martes 12 de diciembre de 2023

Por: Luisa Pernalete

Necesitamos dialogar

El mundo necesita paz, nuestro país necesita paz, nuestras escuelas, nuestras familias necesitan paz, y dado que es normal que en cualquier relación interpersonal surjan diferencias, conflictos, es necesario establecer diálogos para resolver esos conflictos, para llegar a acuerdos por vías pacíficas.

Dialogar es un arte, supone escucha activa, supone entender las necesidades del otro, supone no prejuzgar al otro, supone flexibilidad, también paciencia, supone saber hacer preguntas, las necesarias. A veces los diálogos requieren de ayudas de otros, mediadores, por ejemplo, que ayuden a facilitar el diálogo. El diálogo requiere confianza, y eso a veces no se consigue de manera rápida.

Hoy, en un mundo con guerras, todas crueles, en un país en donde el comportamiento violento se ha ido naturalizando, y hay que recordar que la violencia no es natural, es aprendida – se puede desaprender – es necesario impulsar procesos de diálogo, algunos serán más fáciles, habrá otros más difíciles, desafiantes, pero si hay voluntad y herramientas, los diálogos son posibles. Hay condiciones necesarias, no herir, no descalificar… Hay maestros en el arte de dialogar, Gandhi, por ejemplo, o Mandela, podemos aprender de ellos.

¿Estamos dispuestos a dar el paso de dialogar para resolver diferencias y conflictos?

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.