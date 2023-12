Una Palabra Oportuna 2959

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 22 de diciembre de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Has hecho obras grandes en nosotros

Cafecito de la esperanza. en tiempo de adviento oramos por la paz

Señor Jesús, está amaneciendo y compartimos el café con María, la mujer del Magníficat: desde su humildad, pobreza, valentía y gran amor. Con actitud de escucha leemos nuestra historia y la de los hermanos, reconociendo que eres Tú el que actúas. Con voz profética proclamamos su oración de alabanza y alegría, de reconocimiento y denuncia…Voz de los pobres que celebramos la gracia divina que nos ha llenado el corazón y la vida… Este cántico no ve solo lo que has hecho en ella, también lo que haces continuamente en la historia de la humanidad. Te pedimos que en cada uno esté el espíritu de la vírgen María para alabarte. Faltando pocos días para finalizar este año quiero ofrecerte el Magníficat que recoge la alabanza de la Iglesia bendecida, porque «has hecho obras grandes en nosotros y Tu nombre es santo. Enalteces a los humildes». Hoy, siguiendo el ejemplo de Tu madre, quiero aprender a ver con el corazón lo que los ojos y la mente por sí solos no logran descubrir. Tu Encarnación es un don tan grande que solo con la fe puedo acogerlo, aun sin comprenderlo. Gracias por salir a mi encuentro en esta oración fortaleciendo mi fe en la salvación que se acerca. Ven, no tardes. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.