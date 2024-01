Una Palabra Oportuna 2994

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Lunes 08 de enero de 2024

Por: Antonio Pérez Esclarín

Disoñadores de la nueva sociedad

Año nuevo vida nueva. Tal vez con el paso de los días ya se vayan diluyendo los buenos deseos de año nuevo, pero no podemos renunciar a convertir el 2024 en el año para soñar y construir un país reconciliado, próspero y en paz. El derecho a soñar no figura entre los 30 Derechos Humanos que las Naciones Unidas proclamaron hace ya 75 años, pero, si no fuera por él y por las energías que brinda a los demás derechos quedarían como meras proclamas huecas.

Soñemos que es posible un país profundamente democrático, donde la Constitución no sea letra muerta, con poderes autónomos e instituciones eficientes, sin presos políticos ni violencia y miseria, donde se respete la voluntad popular expresada en elecciones justas y transparentes, se asuma la diversidad como riqueza y todos nos consideremos y tratemos como conciudadanos y hermanos.

Soñemos y entreguemos nuestras vidas a realizar los sueños. Tan negativo es el discurso fatalista, inmovilizador, que renuncia a los sueños y niega la vocación política y ciudadana de las personas, como el discurso meramente voluntarista, que confunde el cambio con la proclama o el deseo de cambio. Por ello, los seguidores de Jesús debemos ser los disoñadores de la nueva sociedad, es decir, debemos soñarla y diseñarla, soñarla y construirla, pues el sueño sin diseño, sin proyecto, es mera ilusión y el proyecto sin ánimo, sin pasión, no moviliza ni entusiasma.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.