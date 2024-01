Una Palabra Oportuna 3011

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miercoles 17 de enero de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra Julitze Maryurel

Que nunca nos cansemos de hacer el bien

Cafecito de la esperanza con San Antonio Abad. En oración por Ecuador. pedimos por la paz.

Señor Jesús, Tu invitación esta mañana es a ponernos de pie. Entramos en la escena: estás en la sinagoga y curas al hombre que tiene la mano paralizada, es sábado. Tu pregunta directa para quienes te observan: ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla?” El silencio es la respuesta…Tu mirada de dolor por la dureza de nuestro corazón nos interroga con fuerza y Tu actitud compasiva nos conmueve. “Extiende Tu mano”. No andes con ella encogida, paralizada. Estás reduciendo tus posibilidades. Recobra la libertad… y quedó restablecida su mano”. La postura farisea te produce tristeza porque recorta la vida, limita la libertad que nos has concedido. Te enfrentas también al pecado del formalismo. Los cristianos hipócritas, solo se interesan por las formalidades. Era sábado… “No se puede”, es la palabra que tienen más a mano, ¿la gracia de Dios no puede actuar?, ¿el sábado cierra la puerta al bien? Cuántas veces también nosotros, hipócritas como los fariseos, practicamos estas actitudes. No he venido a este mundo para cumplir normas ni preceptos que destruyan a las personas. Te suplicamos, ¡que nunca nos cansemos de hacer el bien! Pedimos la asistencia de Tu Espíritu abierto y generoso que nos libera de un cumplimiento de la ley que daña y esclaviza. Renueva en nosotros el Espíritu de Pentecostés abierto a todos, que hablemos el mismo lenguaje del amor que nos conduce a la comunión. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.