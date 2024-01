Una Palabra Oportuna 3018

Un espacio para caminar con Jesús

Sábado 20 de enero de 2024

Por: Silvia Blanco

Narra: Elizabeth Torres

Salir de nuestras estrecheces mentales

Jesús ha puesto su morada en nuestra realidad: por eso salimos a su encuentro con ilusión. Ábrele la puerta de tu vida en este día e invítale a pasar. Respira hondo. Pon nombre a cómo te sientes. Y ahora escucha esta buena noticia. “Jesús salió de nuevo a la orilla del mar.”

De nuevo hoy estrenamos día. Lo vivido ayer hoy ya no nos sirve. Hoy de nuevo se nos invita a salir de nuestras estrecheces mentales, cálculos y previsiones, de nuestros planes y miedos. El mar que contempló Jesús es el amplio horizonte que hoy tenemos por delante. De nosotros depende llenarlo de amor, alegría, confianza o dejar que la tristeza se instale, la tristeza o la soledad.

En esta noche, ante Jesús, me comprometo a apostar por una vida vivida en confianza y no en amenaza, en amor y no en juicio y pasividad.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.