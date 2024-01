Una Palabra Oportuna 3026

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Miércoles 24 de enero de 2024

Por: Silvia Blanco

Los que le seguimos lo llamamos Señor

Una noche más nos encontramos para compartir una palabra oportuna. Respira hondo… ¿Cómo estás? Y así, tal como te sientes, acoge el Evangelio:

“Vinieron a llevárselo porque decían que estaba fuera de sí”

Hay momentos en cada vida en los que es difícil no perder el equilibrio. Son muchas las exigencias y responsabilidades que Jesús llevaba sobre sus hombros. Una vida tan intensa y tan viva no cabe en los esquemas cerrados de la cultura de su pueblo. Le llamaron loco porque no se atrevieron a seguirle. Los que le seguimos lo llamamos Señor.

¿A qué “locos por Jesús” te acercas para danzar en tu vida al ritmo del Evangelio? Da gracias por todos ellos al Padre.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.