Una Palabra Oportuna 3029

Oración de la mañana

Viernes 26 de enero de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra Julitze Maryurel

La semilla comienza pequeña

Cafecito de la esperanza con los Santos Timoteo y Tito. Oramos por la paz en el mundo

Señor Jesús, esta mañana compartes una experiencia muy cercana a la vida: “Un hombre siembra el grano en la tierra; el grano brota y crece. La tierra da el fruto por sí misma; primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga”. El grano en la tierra y el fruto de su generosidad; primero hierba, luego espiga, después trigo…”. Refiriéndote al Reino de Dios, que consiste en la santidad y la gracia, la Verdad y la Vida, la justicia, el amor y la paz que nos has venido a traer: que está dentro de cada uno y en nuestro mundo. Has sembrado… El compromiso es hacer crecer esta semilla para que dé fruto en buenas obras: como el servicio y ofrecimiento para reparar, la oración constante, el perdón y el esfuerzo por crecer en virtudes… La semilla comienza pequeña, como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla, con tu fuerza se difunde y crece con un vigor sorprendente. La debilidad es su fuerza, el partirse es su potencia. Asi es el Reino: una realidad humana pequeña, los pobres de corazón que no confían en su fuerza, sino en la de Tu amor. Los que viven así, preparan el camino para que entre la fuerza de la gracia, como hicieron los santos Timoteo y Tito con quienes compartimos este café. Pedimos su intercesión y aprendemos de su testimonio. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.