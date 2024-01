Una Palabra Oportuna 3034

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 28 de enero de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

La autoridad con la que enseña Jesús

Padre nuestro, en esta noche de domingo actualizo Tu presencia en mi vida, caigo en cuenta de que has estado y estás conmigo. Me relajo y descanso en Ti.

Al hacerlo me conecto contigo y activo mi memoria para caer en cuenta de todo lo que he hecho y me ha pasado desde el domingo pasado. Te agradezco por todo lo vivido en esta semana. Gracias por la vida bien vivida. Gracias por poder compartir con la gente que quiero y que me quiere.

Veo tu palabra que hoy me muestra la autoridad con la que enseña Jesús. Es una autoridad que no se nos impone sino que saca lo mejor de cada uno. Tu hijo, Padre bueno, habla de su experiencia contigo, de lo que le quema el corazón. Quiero, Señor, que de tanto estar con Tu hijo, se me pegue por ósmosis lo que Él es, sus actitudes, su ser.

Sé que no todo ha sido color de rosas en esta semana, mi pecado ha salido a flote en medio de la vida. Te pido perdón. Me comprometo en esta semana a estar cercano a ti. Quiero seguir cultivando mi amistad contigo.

Dame Tu amor y Tu gracia.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.