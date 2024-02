Una Palabra Oportuna 3069

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Jueves 15 de febrero de 2024

Por: Edgar Magallanes, SJ

El Hijo del hombre tiene que padecer

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: Que no sea sordo a Tu voz, sino que tenga valor y te siga.

Jesús dice: El Hijo del hombre tiene que padecer, ser ejecutado y resucitar. Si alguien quiere venir, que se niegue a sí, tome su cruz y me siga ¿De qué te sirve lograrlo todo, si te deformas a ti mismo?

Reflexiono:

Duermen, pero no descansan, comen, pero no se sacian, se divierten y no son felices. En cambio, quien ama y sigue a Jesús lo tiene todo en abundancia, muere a lo superficial y nace de corazón.

Me pregunto:

¿Quiero amar y seguir a Jesús de corazón?

¿Quiero morir a lo superficial para abrirme a la vida verdadera?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.