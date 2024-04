Una Palabra Oportuna 3199

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 20de abril de 2024

Por: Mireya Escalante

¿Seguimos o no, con Él?

(Juan 6, 60-69)

Mantenerse firme en una posición inspirada en nuestros principios no es nada fácil, siempre existe la tentación de torcer un poco los ideales para quedar bien, para no ser disonante y mantener tal vez el aprecio de las personas que nos rodean.

¿Quién no ha vivido esa experiencia? ¿Cuántas veces abandonamos nuestra firmeza, por evitar la lejanía de nuestro círculo de amistades?

Pues eso es lo que relata la Palabra de hoy, los muchos que seguían a Jesús, se daban cuenta que Él no cedía nunca en dejar de amar, de perdonar y eso en muchas ocasiones implica un desgarrarse en el interior, que simplemente no queremos. ¿Por qué no quedarse solo en el beneficio de los milagros y no complicarse la vida, amando al otro?

Terminan alejándose de Jesús, ya no son tantos los que lo siguen. Y Él, les pregunta y nos pregunta, ¿también tú quieres dejarme?

O lo que es lo mismo, ¿estamos dispuestos a seguirlo con todo lo que implica?

Es una gran pregunta, que nos implica desde lo más profundo.

Ojalá que tengamos la espontaneidad de Pedro para responderle: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna».

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.