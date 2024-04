Una Palabra Oportuna 3206

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Martes 23 de abril de 2024

Por: Luisa Pernalete

Ponerse de acuerdo, una habilidad social necesaria en Venezuela.

En Venezuela, con tantos problemas por resolver, necesitamos hablar con otros, también con esos que piensan diferente a nosotros, para ponernos de acuerdo y proponer soluciones, trazar rutas para crecer en ciudadanía, o sea, en la construcción del bien común, tu bien, mi bien.

“Ponerse de acuerdo”, es una habilidad social necesaria que supone reconocer al otro, saber escuchar con atención que es un arte, flexibilidad – estar dispuestos a cambiar de opinión sin renunciar a nuestros principios – discernir para elegir las mejores soluciones, pensar antes de actuar, supone también ser coherentes con lo que decimos para generar confianza, pues la confianza no se impone, a veces requiere tiempo para que se obtenga. Ayuda también conocer experiencias de procesos en resolución pacífica de conflictos exitosos ya sea en la escuela o en la comunidad. A veces se requiere ayuda, algún mediador que facilite el diálogo, que sepa hacer preguntas… Conversar con disposición de encontrar soluciones, buenas para todas las partes y no llegar imponiendo nuestras propuestas.

Eso es posible, hay que recordar las enseñanzas de Gandhi: no descalificar, no insultar, no- violencia como forma de vida… ¡Ojalá tengamos disposición para utilizar esta habilidad social! Cada uno de nosotros la necesita y el país también.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.