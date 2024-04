Una Palabra Oportuna 3207

Oración de la mañana

Miércoles 24 de abril de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

El Padre todo nos lo habló

Cafecito de la esperanza en tiempo de pascua. Oramos por la paz

Señor Jesús, Tu clamor es la síntesis de Tu misión: Has venido para salvar al mundo, resucitado consuelas y llenas de sentido la vida de cada día, gritas como quien dice palabras que deben ser escuchadas claramente por todos. “El Padre todo nos lo habló junto y de una vez por esta sola Palabra”. La importancia de esta obra del Padre y de Su enviado, exige la respuesta personal de quien escucha. Aceptarte es creer, ver, escuchar al Padre, significa no estar en tinieblas, obedecer el mandato de vida eterna. Poniendo los ojos totalmente en Ti. Tu presencia expulsa toda fuerza del mal, condena toda violencia, rechaza toda injusticia. La nueva vida de la Pascua que nos regalas va creciendo en medio de dificultades. La Vida vence siempre a la muerte, la Luz desplaza a la oscuridad, el Amor es más fuerte que el pecado. Tú, Señor, eres luz para el mundo. Llena de claridad mis zonas oscuras. Me invitas a proclamar con mis gestos que eres un Dios amor. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.