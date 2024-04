Una Palabra Oportuna 3209

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Jueves 25 de abril de 2024

Por: Edgar Magallanes SJ

Yo he venido al mundo como luz

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que no sea sordo a Tu voz sino rápido en hacer Tu voluntad.

Jesús exclamó: Quien cree en mí, cree en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que el que crea no siga en tinieblas.

Reflexiono:

El regalo más grande es la presencia en torno a Jesús. Cuando nos encontramos en familia y dejamos de lado el teléfono, disfrutamos del regalo más grande ¡Es la simplicidad de compartir!

Me pregunto:

¿Creo en Jesús y en el amor de Dios?

¿Disfruto de la presencia de quienes me rodean?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.