Una Palabra Oportuna 3213

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 27 de abril de 2024

Por: Mireya Escalante

¿Cómo conocer al Padre?

(Juan 14, 7-14)

Algo que leí me aclaró mucho lo que dice la Palabra de hoy. Solemos decir «Jesús es Dios», pero de Dios tenemos muchas ideas abstractas, difíciles de definir y a veces hasta equivocadas por eso si hacemos el ejercicio contrario y decimos «Dios es Jesús». A Jesús lo podemos ver actuar, si repasamos las diferentes escenas de su vida, podemos ver su entrega total, su amor que no distingue el pecador del religioso, o el sabio del humilde, ni el hombre de la mujer.

Así es Dios, Jesús nos lo explica. No como a veces nos lo imaginamos, un juez severo al que se nos dificulta acercarnos. O hecho a nuestra medida, como un diosito, con el que negociamos, haciendo tal o cual cosa para obtener lo que queremos, no buscar hacer su voluntad, como lo pedimos en el Padre Nuestro, si no nuestra voluntad.

Conocer a Jesús es pues, nuestro reto e invitación. Leer, contemplar y orar con su Palabra es un camino y si se hace junto con otros mucho mejor.

Oigamos lo que Jesús nos dice: «tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces?

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.