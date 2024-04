Una Palabra Oportuna 3216

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 28 de abril de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Que el servir sea darse

Padre enteramente bueno y misericordioso, vengo ante Ti en esta noche dominical a estar en Tu presencia y descansar en Ti. A veces mi vida se llena de tantas cosas que van vaciando el sentido de ellas. Permite que no se me pierda la brújula del seguimiento de Tu Hijo Jesús. Que pueda encontrarme contigo en los avatares de mi vida. Que no sea un activista por una causa sino que sea un seguidor de Tu Hijo que busca humanizarse y humanizar. Que el servir sea darse y descubrirse a los demás.

Señor, te agradezco por poder respirar, por la vida que sostienes a mi alrededor. Dame la gracia de reconocerme pecador y llamado por Ti. Dame la gracia de sentirme reconciliado y eso me convierta en un reconciliador. Sabes que hay aspectos de mi vida en los que más necesito Tu gracia para reconciliar, para sanar, para perdonar. No me dejes solo.

Te pido perdón por mi flojera y pereza, ellas son las fuentes de mi pecado, como bien lo sabes. Quiero comprometerme en esta semana que empieza a seguir a Tu hijo con sinceridad y valor.

Dame Tu amor y Tu gracia que eso me basta.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.