Una Palabra Oportuna 3218

Lunes 29 de abril de 2024

Por: Antonio Pérez Esclarín

Salvar y transformar la educación

Dado el estado lamentable en que se encuentra Venezuela, su reconstrucción va a requerir de múltiples respuestas de orden político, económico y social, pero también respuestas educativas. Si bien es cierto que solo la educación no es suficiente para sacar al país de la pobreza y de la crisis, es igualmente cierto que no saldremos de ella sin el aporte de una educación renovada, integral, de calidad, que alcance a toda la población estudiantil venezolana, la retenga en el sistema y forme su corazón, su mente y sus manos, es decir, le proporcione las competencias necesarias para vivir a plenitud su ser como persona, para ejercer responsablemente su ciudadanía, para seguir aprendiendo siempre e insertarse productivamente en la sociedad.

La educación por sí sola no construye nación pero sin ella no es posible la nación, la educación sola no puede producir los cambios necesarios pero sin ella no es posible el cambio.

Si queremos que la educación contribuya a acabar con la pobreza, debemos acabar primero con la pobreza de la educación y con la pobreza económica, pero también pedagógica, emocional y espiritual de numerosos educadores, sobre todo de esos que, ante la estampida de muchos educadores, han debido ocupar su puesto sin la debida formación. De ahí la necesidad de que nos unamos todos en la alianza para salvar y transformar la educación, que si es un derecho, es también un deber de toda la sociedad.

