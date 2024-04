Una Palabra Oportuna 3219

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Martes 30 de abril de 2024

Por: Edgar Magallanes SJ

Que no se turbe su corazón

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Jesús dice a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como la da el mundo. Que no se turbe su corazón ni se acobarde, me voy al Padre y vuelvo al lado de ustedes.

Reflexiono:

La paz duradera es la paz de Jesús. Si todos reconocemos nuestras emociones y nuestras necesidades y tanto nos alegramos como nos quejamos con Dios, viviremos en la paz de Jesús.

Me pregunto:

¿Recibo la paz que me regala Jesús?

¿Recibo su horizonte de amar y servir, de justicia y fraternidad?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.