Una Palabra Oportuna 3223

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Jueves 02 de mayo de 2024

Por: Edgar Magallanes SJ

El amor es hacer comunidad

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Jesús dice a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, como yo permanezco en el amor del Padre.

Reflexiono:

El amor es la presencia, el amor es hacer comunidad. Si se reúnen varios, pero cada uno con su celular, no se da el amor. Pero si están ahí reunidos, con sencillez, se da la felicidad y el amor.

Me pregunto:

¿Creo en la sencillez del encuentro y el estar presente?

¿Me alegro y vivo en la paz o me lleno de muchos deseos de cosas?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.