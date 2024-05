Una Palabra Oportuna 3270

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Sábado 25 de mayo de 2024

Por: Silvia Blanco

Señor, Tú lo conoces todo

Déjate abrazar por Jesús al final de este día. Respira profundo, sin prisas… ¿Cuál es el sentimiento que predomina en ti al final del día? Y ahora, escucha a Jesús

“Señor, Tú lo conoces todo, Tú sabes que te quiero”

Decir, decimos muchas cosas, pero la entrega diaria es la que ilumina lo que amamos. De lo que llena el corazón habla la boca. Y nuestro corazón está lleno de nombres, de historias, de lugares. Pedro sabe que su amor es frágil, que ha negado a Jesús tres veces. Pero sabe aún más que la misericordia de Jesús es infinita y que su amor es capaz de renovarlo.

¿Cómo respondo al amor de Dios que me repara, me sana y me levanta? ¿Soy una persona agradecida?

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.