Una Palabra Oportuna 3286

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 02 de junio de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Eres enteramente bueno y amoroso

Padre bueno, eres el Dios de la vida que alienta todo y a todos. Eres el Dios de las consolaciones, por eso, en esta noche dominical, cierro mis ojos, me relajo y actualizo Tu presencia.

Te agradezco por todo lo que haces en mí, por mí y en el mundo. Estás constantemente dándote a nosotros e inspirándonos vida y salud. No puedes ser de otra manera porque eres enteramente bueno y amoroso. Sabes bien que en eso te distingues de nosotros que somos buenos a veces y que podemos ser malos, cosa que para Ti es imposible porque ya optaste, porque amar para Ti no es un adjetivo sino Tu esencia. Te agradezco profundamente por eso, porque ha sido Jesús, Tu Hijo, quien nos ha revelado esa esencia de Tu ser que Él mismo experimentó en su corporalidad.

Padre, que me amas con amor de madre, nos has dado a Tu Hijo para que sea camino y para saber lo que significa dejarnos llevar por Tu Espíritu. Ojalá que yo pueda oír la invitación que constantemente me estás haciendo al corazón, que no me haga el sordo, que no me sea indiferente Tu palabra.

Padre bueno, sabes de lo que estoy hecho por eso, te pido perdón, sigue confiando en los dones que me has dado y en mi deseo de ponerlos en el mundo y darlos a los demás. No dejes que me encierre por mezquindad. Dame la gracia de ser generoso como Tu Hijo. Perdona todas mis miserias.

Renuevo mi compromiso contigo para esta semana que arranca. Dame Tu amor y Tu gracia que eso me basta.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.