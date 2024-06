Una Palabra Oportuna 3291

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 05 de junio de 2024

Por: Mireya Escalante

Dios de la vida (Marcos 12, 18-27)

Tal vez Jesús nos esté diciendo hoy, que estamos errados, que no acabamos de entender su Palabra y que Dios no es Dios de muertos, si no de vivos.

Porque Dios no está en una figura o en un lienzo, eso nos lo puede recordar. Está en esos ojos, que con la edad se ponen amarillentos y parecen estar opacos, pero si sabemos observar, podemos ver la chispa de alegría cuando se sienten queridos.

A Dios se le ve en esa risa que contagia y alumbra la cara de un niño que tenía miedo y ahora se siente protegido por un ser que lo ama.

A Dios se le siente, en lo más profundo de nuestro corazón, cuando decimos o hacemos algo, que sabemos le da vida al otro, porque justamente se manifiesta en ese poco de vida que damos.

Dios está en la vida, en la felicidad de dar y comprometernos por un mundo mejor y no está, por mucho que lo nombremos en oraciones, cuando vivimos para nosotros, buscando la felicidad del tener o del poder.

Dios está en el fruto de la semilla que se deja sembrar.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.