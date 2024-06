Una Palabra Oportuna 3299

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Domingo 09 de junio de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Mayurel

CAFECITO DE LA ESPERANZA EN EL DÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. ORAMOS POR LA PAZ

Tu voluntad nos inunda

Señor Jesús, para estar contigo necesitamos cuidar nuestra vida interior donde se escucha la voz del Espíritu que nos lleva a Ti. El silencio es uno de los mejores caminos, allí nos esperas y nos hablas. “¿De dónde han salido todos estos?” De la sed de verdad y de vida que han descubierto en Tu corazón, sed que nadie ha logrado apagar. Entramos en la escena: los escribas, que ven Tu compasión por las gentes y Tu poder que obra en favor de los más débiles.

Si Te dejamos entrar en el corazón, una fuente de luz que nos lleva a vivir cada día según Tu voluntad nos inunda. Desde su maldad y ceguera, afirman que estás poseído de Belcebú; tus familiares, se asustan y van a llevarte, has perdido la cabeza. “El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás”. Te acusan de blasfemo y de ser portador del mal.

A este pecado lo llamas blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado que no se perdona porque rechaza el perdón, tapa los ojos para no ver la luz, pasa de largo ante el amor que ofreces. Hoy me abrazo a la verdad que susurra el Espíritu. Quien está contigo siente la llamada a ensanchar las fronteras del corazón. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.