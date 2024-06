Una Palabra Oportuna 3314

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 16 de junio de 2024

Por: José Francisco Aranguren. SJ

Te pido que sanes mi memoria

Padre nuestro y Señor de todas las misericordias. Te invoco como Padre, la iglesia lo hace del mismo modo diciendo que de Ti procede la vida y sabiendo que no cabes, que no puedes ser abarcado por la experiencia humana de Padre porque eres Padre-madre, o Padre que me amas con amor de madre y tienes los detalles de cualquier madre.

El que seas así me llama a conversión porque yo no soy así, porque mi limitación me cierra esa puerta y me lleva a no mostrarme sensible ni vulnerable, por las distintas experiencias negativas que me han llevado a encerrarme y desconfiar. Te pido que sanes mi memoria y que me muevas a la reconciliación como lo sabes hacer. Que mi corazón defraudado encuentre en Ti el motivo para seguir esperando, para volver a confiar, para apostar allende mi mala experiencia con mi papá. Tú, Señor, eres capaz de limpiar y purificar mi relación herida con mis padres o con mis figuras paternas. Estoy seguro que, al final de ese proceso, podré invocarte humanamente como lo hacía Tu Hijo y mi hermano Jesús.

Te pido esa gracia, para mí y para toda la humanidad. Que nos podamos vincular contigo, que nos dejemos atraer por la humanidad con la que siempre actuó Tu Hijo nuestro hermano. Haznos hombres y mujeres de acuerdo a Tu corazón. Perdona nuestras limitaciones y haznos caer en cuenta de nuestras fortalezas para que nos movamos a darnos a los demás.

Danos a todos Tu amor y Tu gracia que eso nos basta.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.