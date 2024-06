Una Palabra Oportuna 3319

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 19 de junio de 2024

Por: Mireya Escalante

Algo entre nos

(Mateo 6, 1-6. 16-18)

Es muy fácil entender los buenos consejos que nos da Jesús en la Palabra de hoy, porque por contraste de lo que nos dice, solo pensemos en algún personero del gobierno, anunciando que dentro de muy poco, se va a implementar una medida que seguramente nos puede favorecer en nuestra situación de vida. Ni siquiera se ha iniciado y ya la campaña resulta demasiado publicitada e insistente, tanto que pareciera que se gasta más en propaganda, que en la medida misma.

Jesús, al contrario nos pide, que lo que hagamos no se note, que si algo en nuestro trabajo por el Reino, implica algún sacrificio, que no lo hagamos notar, más bien, pongamos cara alegre y no de circunstancias.

Jesús nos da el mismo consejo para la oración, hagámosla a puertas cerradas.

¡Qué bonito es saber que Dios ve en lo escondido! Que nos mira el corazón y nuestras intenciones, porque Él sabe todo lo nuestro y nos conoce como la palma de la mano.

Gracias Papadios, eso nos da una enorme tranquilidad, a diferencia de lo que exige esta sociedad, lo que hacemos es un asunto entre nosotros dos.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.