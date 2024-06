Una Palabra Oportuna 3335

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 26 de junio de 2024

Por: Edgar Magallanes SJ

Solo entra en el Reino de Dios, quien hace su voluntad

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Señor que esté atento a Tu llamado para hacer Tu Voluntad.

Jesús dice: Solo entra en el Reino de Dios, quien hace la voluntad de Dios. El que escucha mis palabras y las pone por obra, construye su casa sobre la roca, pasa la tormenta y su casa no se cae.

Reflexiono:

Podemos hacer cosas buenas, pero si no escuchamos ni conectamos con el buen espíritu, no hacemos parte del Reino de Dios. Por eso ora y conecta con el corazón para que ames y sirvas.

Me pregunto:

¿Quiero escuchar la voz de Dios para actuar desde allí?

Cuando Dios me da señales de lo que me conviene y de lo que no ¿Le hago caso?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos