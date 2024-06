Una Palabra Oportuna 3338

Un espacio para caminar con Jesús

Espiritualidad

Viernes 28 de junio de 2024

Por: Antonio Pérez Esclarín

Ten el valor de seguir a tu corazón

Los seres humanos somos siempre proyectos inacabados, pues estamos en cada momento en la posibilidad, sin importar la edad, de crecer hacia adentro, de hacernos mejores, más responsables, más solidarios, más serviciales. Por ello, cada día nos brinda una excelente oportunidad para transformarnos, para servir, para amar. Que todas las personas con las que converses se vayan estimuladas y valoradas, no permitas que el ruido de las opiniones de otras personas ahoguen tu voz interior, no permitas que los amargados te amarguen, que los pesimistas te roben la esperanza, que los violentos te quiten la paz. Ten el valor de seguir a tu corazón y a tu conciencia. La vida inteligente consiste en vivir cada vez con mayor integridad, siendo auténticos con nosotros mismos, con los demás y con Dios en cada situación en que nos encontremos. Una de las claves del crecimiento espiritual es ver a cada persona como un regalo que se nos brinda, como una oportunidad de servir, lo que implica aprender a superar nuestros prejuicios y miedos. Pero no se trata solo de dar, hay que aprender también a recibir, necesitamos humildad y seguridad personal para recibir de los demás. Al recibir estamos ayudando a los otros a darse y estamos encontrándonos con ellos. Sé muy agradecido por todo lo que te dan, por todo lo que en cada momento estás recibiendo. La gratitud es el arte de disfrutar la vida con agrado.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.