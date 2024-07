Una Palabra Oportuna 3363

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Jueves 11 de julio de 2024

Por: Edgar Magallanes SJ

Deseen la paz

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que no sea sordo a Tu voz sino rápido a cumplir Tu Voluntad.

Jesús envía a los doce: vayan y proclamen que se acerca el Reino de Dios. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos y expulsen a los demonios. No lleven nada con ustedes y deseen la paz.

Reflexiono:

La salud y la paz nos llegan de hacer la Voluntad de Dios. Por eso, no resistimos el mal, sino que lo ponderamos como injusto, incorrecto y errado; y lo redimimos en Él para reconciliar las relaciones.

Me pregunto:

¿Creo en Jesús y creo en su palabra para guiar mi acción?

¿Creo que toda mi salud y paz me vienen de hacer Su voluntad?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.