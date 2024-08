Una Palabra Oportuna 3407

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 02 de agosto de 2024

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta

Cafecito de la esperanza en oración por Venezuela

Señor Jesús, “solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta”, Predicar, hablar de Dios entre la gente de nuestro pueblo o familia es difícil pero necesario. La escena del profeta rechazado en su propia patria anuncia las oposiciones y hostilidades que se avecinan. Tus paisanos te muestran actitudes que van desde la admiración hasta la incredulidad. Tu presencia y Tus palabras les arranca de su tranquilidad cotidiana, llevándolos a un cambio, a una transformación interior y exterior que ellos no están dispuestos a dar. Lo mismo que pasó en Nazareth pasa hoy entre nosotros, vamos de la admiración al rechazo, nos falta fe. La gente de Nazaret no quiere reconocerte como Mesías, no creen y dejan que te marches de su ciudad. Te vas triste de Tu pueblo, de Tu gente, de quienes te seguimos, continuarás rogando para que Tu palabra salvadora sea bien recibida entre los tuyos. ¿Dejaremos que te marches de nuestro lado, de nuestra tierra? O ¿te reconoceremos como el profeta que trae la salvación? Seguimos rezando para que Tu palabra llegue a aquellos a quienes amamos, que no quieren escucharte. En nuestro café seguimos haciéndolo por la paz de Venezuela y el mundo. Te pedimos nos concedas ser profetas que anuncien con coherencia la paz, la justicia y la reconciliación, para que podamos seguir caminando hacia Ti con la esperanza intacta. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.