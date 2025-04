Una Palabra Oportuna 3948

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Martes 29 de abril de 2025

Por: Edgar Magallanes SJ

Nacer de lo alto

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Jesús dice a Nicodemo: no te extrañes al oír que tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es quien nace del Espíritu.

Reflexiono:

Si vivimos distraídos terminamos deseando lo que se pudre y no lo que es eterno: amistad, amor, sacrificar la vida por amor, ayudar al que no te puede devolver, el silencio, el conforto de Dios…

Me pregunto:

¿Hago silencio suficiente para dejarme impulsar por el Buen Espíritu?

¿Quiero que mis sentidos estén disponibles al impulso de Dios o me distraigo?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

