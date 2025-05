Una Palabra Oportuna 3956

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Sábado 03 de mayo de 2025

Por: Mireya Escalante

Ir en la dirección correcta (Juan 14,6-14)

¿Quién no quiere ser feliz, o quién no quisiera que todos seamos felices? Pero vamos por el lado equivocado. Lo que más buscamos no lo encontramos. Sin embargo, la Palabra de hoy señala una vía, pero seguimos perdidos.

Jesús le dice a Tomás, que nos representa porque es un incrédulo, como muchos de nosotros, que Él es el camino.

Nos da la pista para encontrar esa felicidad. Como no nos parece, abrimos nuestros propios caminos, en los cuales el YO ávido de complacencias pone la dirección, resulta falso y va sembrando muertes por el camino. Muertes que al principio son para otros, traducida en dolor, angustia, hambre, porque lo que ese YO quiere es dinero, poder, pero luego aunque se busque el máximo placer no queda si no un mortal vacío.

Por qué no seremos dóciles y empezamos a transitar por el camino del Padre, que es el camino del Amor. Para encontrar sus coordenadas, nuestro Google maps es su Palabra, si la leemos orándola entenderemos que es verdad y nos dará vida.

Vivir hoy siendo discípulos de su Palabra, teniendo sus mismas actitudes, nos dará esa felicidad tan esperada.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

