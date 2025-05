Una Palabra Oportuna 3963

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Tips para discernir la realidad

Martes 06 de mayo de 2025

Por: Luisa Pernalete

Proteger la maternidad

La celebración del Día de la madre no es algo solo de Venezuela ni es de este siglo. Se celebra, en diferentes fechas, en casi todo el mundo, y se remonta a la antigüedad donde las civilizaciones griegas y romanas celebraban cultos a sus dioses y sus símbolos de fertilidad y maternidad.

En América Latina, y en Venezuela en particular, hay muchos hogares en donde la madre no es solo la que pare, sino también la que mantiene la familia. Trabaja en el hogar, en decenas de tareas y fuera de la casa, para traer el sustento, si falta el padre.

En Venezuela, con tanta migración forzada, las abuelas están haciendo de “madres” de sus nietos.

Pocas veces reciben atención y agradecimiento de hijos y nietos. Hay que promover la actitud de agradecimiento y también de buen trato y hasta de ternura por parte de los que rodean a las madres y abuelas. Ellas también necesitan esos refuerzos, saberse reconocidas, y en el hogar, compartir esas tareas que normalmente las hacen las madres.

Que el día de la madre trascienda el segundo domingo mayo, y que el Estado cumpla con el artículo 76 que habla de proteger la maternidad.

