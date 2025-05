Una Palabra Oportuna 3970

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Sábado 10 de mayo de 2025

Por: Mireya Escalante

¿A quién iremos? (Juan 6, 60-69)

Jesús nos dice que tenemos que hacer el bien, que tenemos que ser misericordiosos. Eso intentamos, identificándonos como sus seguidores.

También nos dice: debes amar a los que no te tratan bien, a los enemigos. Nos explica que sus preferidos, son los más vulnerables, los ninguneados, esos que poco tratamos y de los que nos alejamos porque no huelen bien. Ah, eso ya no nos gusta mucho y empezamos a pensar y decir como los discípulos: “ese modo de hablar es intolerable, quién puede admitirlo” Dijéramos en criollo, se nos ponen las papas duras, y mejor nos vamos alejando, quedándonos en un cristianismo social, de apariencia, no del Espíritu y Vida.

Es que ser discípulo implica confiar en su Amor, el que transforma e impulsa a llegar a situaciones jamás pensadas, seguir a Cristo por sus caminos, no es nuestra obra, Él es el que actúa en nosotros y nos va llenando de su Amor, en la medida que queramos y abramos espacio de ese yo, que se empeña en obstruirlo.

Si creemos, como Pedro, podremos decirle cómo no seguir Tus caminos, si lo que realmente me llena eres Tú.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

