Una Palabra Oportuna No. 1007

Oración de la noche. Sábado 20 de marzo de 2021.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

Ahora, al final de este día, regálate este momento para orar. Inicia respirando profundo.

Pon nombre a cómo te sientes al acabar la jornada… y tal como te sientes, escucha este fragmento del Evangelio:

“Traten a los demás como quieren que ellos los traten: en esto consiste la Ley y los profetas.”

Jesús no nos propone un Evangelio de mínimos, sino de máximos, porque sabe de qué pasta estamos hechos ¿Cómo deseo que me traten los demás? ¿Cómo he tratado a los demás hoy? ¿Al final del día: a quién tengo que agradecer? ¿A quién debo pedir perdón?

Deja que esta noche Jesús se acerque, te escuche y te inspire para tratar a los demás como Él nos trata a nosotros: con profundo amor, respeto y ternura.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.