Una Palabra Oportuna No. 1036

Oración de la Mañana. Lunes 12 de abril de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en La Pascua

Señor Jesús, «fue de noche… y te dijo: Maestro…”: en este encuentro te descubro presente en mi vida, en mis búsquedas. Es en la noche, en mis momentos de oscuridad espiritual o existencial, cuando el Espíritu, que “sopla donde quiere” me lleva a ir a tientas a tu encuentro. Enviado Maestro, que aunque no te vea estás presente.

Con Nicodemo me siento invitado a movilizarme, en medio de mis sombras, al encuentro creyente. “…renace de lo alto… nace del agua y del Espíritu”: La necesidad de vida nueva demuestra mi incapacidad de alcanzarte. El agua y el Espíritu, me permiten comprender que el ver o entrar al Reino no es una conquista sino un regalo precioso que viene de tus manos. Hoy nuestra vida se apoya en esta certeza. ¡Cuánto me cuesta dejar de vivir desde la norma, la imagen, la apariencia!

Suplico el soplo vivificador del Espíritu. Brisa animadora, viento del Dios que vive, necesito oír tu voz interior y dejarme llevar por ella a donde tú quieras. Jesús, Maestro de mis noches y mis días, enséñame la fresca novedad del Reino que está llegando con signos urgentes. Reconozco, contemplo y alabo tu obra amorosa.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.